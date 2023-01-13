Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, 150 ton çevreye zararı olan karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Giriş: 13.01.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, polis ekiplerince depoya düzenlenen operasyonda, 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'da bulunan depoda; yakıt olarak kullanılması halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlar nedeniyle de çevreye zararı olan karışımlı akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından depoya düzenlenen baskında, 150 bin 200 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eski sevgiliyle arkadaş kalmak mümkün mü?
Eski sevgiliyle arkadaş kalmak mümkün mü?
Adalet Bakanlığı'ndan
Adalet Bakanlığı'ndan "kadına yönelik şiddet suçları" genelgesi
Bedelli askerlik sonuçları
Bedelli askerlik sonuçları
ABD'de kasırga can aldı!
ABD'de kasırga can aldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.