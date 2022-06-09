İzmir'de 120 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in 5 ilçesinde, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 1 haftada yapılan operasyonlarda, 120 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, 29 Mayıs-5 Haziran'da kaçak göçmenlere yönelik Çeşme, Kemalpaşa, Torbalı, Foça ve Dikili'de operasyonlar düzenledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda Suriye, Yemen, Eritre ve Afganistan uyruklu 120 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.