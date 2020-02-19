AA

Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Çamlık Mahallesi'nde bir sitenin 3. katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi İsmail Dağtekin, kendisini güçlükle dışarı atıp komşularından yardım istedi. Yangında içeride mahsur kalan çocuklar Azize ve Sıla ile anne Hafize Dağtekin komşuları tarafından evden çıkarıldı.

Bu arada, yangında üst kattaki 6 kişi de duman ve sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Dumandan ve gazdan etkilenen 2'si çocuk 10 kişi, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ile çevredeki diğer hastanelere sevk edildi.

AA'nın haberine göre; İtfaiye ekipleri de yangına müdahale edip 11 katlı binayı boşalttı. Duman nedeniyle bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince evlerinin balkonundan tahliye edildi.