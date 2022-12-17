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İzmir'de 11 bin 845 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'de sahte etil alkol üretimi yapan şüphelilere yönelik operasyonda 11 bin 845 litre etil alkol ele geçirildi

Giriş: 17.12.2022 - 00:52 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de 11 bin 845 litre etil alkol ele geçirildi
AA

AA'nın haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte etil alkol ve içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Kozmetik ve dezenfektan fabrikaları adı altında faaliyet gösteren ve taklit etiketlerle etil alkol satışı yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Karşıyaka, Konak, Karabağlar ve Torbalı ilçelerindeki 8 ikamet, 1 araç, 1 depo ve 2 iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 11 ton 845 litre etil alkol, 4 bin 704 boş etil alkol bidonu, 3 bin 243 taklit etiket, 133 içki aroması, 300 koli ve 1 krom kazan ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden T.A, T.K, M.A, O.T.M, R.Y. tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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