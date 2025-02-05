İzmir'de 10 kilo esrar ele geçirildi: 2 tutuklama
İzmir'de sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyonda 10 kilo 835 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak nitelendirilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik önceki gün Bornova ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 kilo 835 gram esrar ele geçirilirken; A.D. ve G.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.