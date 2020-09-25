İzmir cuma saati kaçta?

İzmir Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Cuma namazı sırasında da cemaat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurallara uymak zorunda. İzmir'de kılınacak Cuma namazı ile ilgili detaylar haberimizde.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 25 EYLÜL 2020 CUMA

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 25 Eylül 2020 Cuma 05:33 06:55 13:08 16:32 19:11 20:28 26 Eylül 2020 Cumartesi 05:34 06:56 13:08 16:31 19:10 20:26 27 Eylül 2020 Pazar 05:35 06:57 13:07 16:29 19:08 20:24 28 Eylül 2020 Pazartesi 05:36 06:58 13:07 16:28 19:07 20:23 29 Eylül 2020 Salı 05:37 06:58 13:07 16:27 19:05 20:21 30 Eylül 2020 Çarşamba 05:38 06:59 13:06 16:26 19:04 20:19 01 Ekim 2020 Perşembe 05:39 07:00 13:06 16:25 19:02 20:18

CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak