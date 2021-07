İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. İzmir'de cuma namazına gidecek olan vatandaşlar İzmir cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. 9 Temmuz Diyanet İzmir Cuma namaz saati ve İzmir haftalık namaz vakitleri

9 TEMMUZ 2021 İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

9 TEMMUZ 2021 İzmir Cuma namazı saati: 13:22

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 09 Temmuz 2021 Cuma 04:01 05:49 13:22 17:15 20:45 22:24 10 Temmuz 2021 Cumartesi 04:02 05:49 13:22 17:15 20:44 22:24 11 Temmuz 2021 Pazar 04:03 05:50 13:22 17:15 20:44 22:23 12 Temmuz 2021 Pazartesi 04:04 05:51 13:22 17:16 20:44 22:22 13 Temmuz 2021 Salı 04:05 05:51 13:22 17:16 20:43 22:21 14 Temmuz 2021 Çarşamba 04:07 05:52 13:22 17:16 20:43 22:21 15 Temmuz 2021 Perşembe 04:08 05:53 13:22 17:16 20:42 22:20

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.