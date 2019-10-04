İzmir Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını İzmir'de eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 4 Ekim İzmir Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen İzmir Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

İZMİR CUMA SAATİ - 4 EKİM 2019

İzmir Cuma namazı saati: 13.05

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 04 Ekim 2019 Cuma 05:41 07:02 13:05 16:23 18:59 20:14 05 Ekim 2019 Cumartesi 05:42 07:03 13:05 16:21 18:57 20:13 06 Ekim 2019 Pazar 05:43 07:04 13:05 16:20 18:55 20:11 07 Ekim 2019 Pazartesi 05:44 07:05 13:05 16:19 18:54 20:10 08 Ekim 2019 Salı 05:45 07:06 13:04 16:18 18:52 20:08 09 Ekim 2019 Çarşamba 05:46 07:07 13:04 16:17 18:51 20:07 10 Ekim 2019 Perşembe 05:47 07:08 13:04 16:16 18:49 20:05

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR VE SURELER

"Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)

"Lanetlik şeytandan Ulu Allah'a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınır¬sız derecede cömerttir."

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O' na gönülden teslim olun."

Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

"Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım." (Kütüb-i Sitte)