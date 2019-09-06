İzmir Cuma namazı saati, İzmir il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İzmir Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 6 Eylül İzmir Cuma namazı saati kaçta? İşte, İzmir Cuma namazı saati...

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ - 6 EYLÜL

İzmir Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını İzmir'de eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 6 Eylül İzmir Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen İzmir Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

İzmir Cuma namazı saati: 13.15

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 06 Eylül 2019 Cuma 05:13 06:38 13:15 16:52 19:43 21:02 07 Eylül 2019 Cumartesi 05:14 06:38 13:15 16:51 19:41 21:00 08 Eylül 2019 Pazar 05:15 06:39 13:14 16:50 19:39 20:58 09 Eylül 2019 Pazartesi 05:16 06:40 13:14 16:49 19:38 20:56 10 Eylül 2019 Salı 05:17 06:41 13:14 16:48 19:36 20:55 11 Eylül 2019 Çarşamba 05:18 06:42 13:13 16:47 19:35 20:53 12 Eylül 2019 Perşembe 05:19 06:43 13:13 16:46 19:33 20:51

TEYEMMÜM NASIL ALINIR? TEYEMMÜMÜ BOZAN ŞEYLER NELER?

Teyemmüm, su bulunmadığında, ya da var olan suyu kullanma imkanı olmadığında, abdestsizlik, cünüplük gibi hükmi kirliliği gidermek amacıyla temiz toprağa sürülen ellerle yüz ve iki kolun mesh edilmesi şeklinde yapılan hükmi temizlik demektir.



Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer hasta iseniz, yolculukta bulunuyorsanız, tuvaletten gelmiş iseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız da su bulamamışsanız temiz bir toprağa yönelip, onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin (teyemmüm edin)” (Nisa, 4/43; Maide 5/6) buyrulmaktadır.



Teyemmüm; niyet ederek temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye eller vurularak yüzü ve kolları dirseklerle birlikte mesh etmekten ibarettir. Teyemmüm edecek kimse, ne için teyemmüm edeceğine de niyet eder. Parmakları açık olarak ellerini temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurur, ileri ve geri hareket ettirerek kaldırır, hafifçe birbirine vurarak ellerini silkeler. Ellerinin içiyle yüzünün tamamını bir kere mesh eder. Sonra ikinci defa ellerini aynı şekilde toprağa vurur ve sol elin içi ve dirseğiyle birlikte sağ kolunu mesh eder; daha sonra da sağ elinin içiyle sol kolunu aynı şekilde mesh eder.



Abdesti bozan şeyler, teyemmümü de bozar. Ayrıca, abdest veya gusle yetecek suyun bulunması, hastalığın iyileşmesi, suyu kullanabilme imkanının elde edilmesi gibi, teyemmüm etmeyi mubah kılan mazeretlerin ortadan kalkması da teyemmümü bozar (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts. I, 19- 22).