İzmir Cuma namazı saati her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazını İzmir il genelindeki cami ve mescitlerde eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 21 Aralık İzmir Cuma namazı saati ve İzmir namaz vakitleri tespit edildi. İşte 21 Aralık İzmir Cuma namazı saati ve Diyanet namaz vakitleri...

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 21 ARALIK

İzmir Cuma namazı saati, İzmir il genelindeki cami ve mescitlerde cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Öğle namazı vaktinde cemaat ile eda edilen Cuma namazı öncesi İzmir il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı.

İşte, İzmir Cuma namazı saati: 13:15

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 21 Aralık 2018 Cuma 06:50 08:18 13:15 15:40 18:01 19:24 22 Aralık 2018 Cumartesi 06:50 08:18 13:16 15:41 18:01 19:24 23 Aralık 2018 Pazar 06:51 08:19 13:16 15:41 18:02 19:25 24 Aralık 2018 Pazartesi 06:51 08:19 13:17 15:42 18:02 19:25 25 Aralık 2018 Salı 06:51 08:20 13:17 15:42 18:03 19:26 26 Aralık 2018 Çarşamba 06:52 08:20 13:18 15:43 18:04 19:26 27 Aralık 2018 Perşembe 06:52 08:20 13:18 15:43 18:04 19:27

ABDEST NASIL ALINIR?



Elleri yıkama

“Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim” Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.