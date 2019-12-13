İzmir cuma namazı saati

İzmir Cuma saati, Cuma namazını kılacak İzmirlilerin gündeminde. İzmirliler Cuma namazı saatine göre hazırlıklarını tamamlayarak camilere gidecek. İzmir'de geçen hafta Cuma namazı saat 13.07'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Peki bugün İzmir Cuma namazı saat kaçta?

İZMİR CUMA SAATİ - 13 ARALIK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13.10'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 13 Aralık 2019 Cuma 06:45 08:13 13:10 15:37 17:58 19:21 14 Aralık 2019 Cumartesi 06:45 08:13 13:11 15:37 17:58 19:21 15 Aralık 2019 Pazar 06:46 08:14 13:11 15:38 17:58 19:21 16 Aralık 2019 Pazartesi 06:47 08:15 13:12 15:38 17:59 19:22 17 Aralık 2019 Salı 06:47 08:15 13:12 15:38 17:59 19:22 18 Aralık 2019 Çarşamba 06:48 08:16 13:13 15:39 17:59 19:22 19 Aralık 2019 Perşembe 06:48 08:17 13:13 15:39 18:00 19:23

GÜNÜN AYETİ

Allah mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vadetti. Allah’ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. (Tevbe, 9/72)

GÜNÜN HADİSİ

Bir koyun sürüsüne salıverilmiş iki aç kurdun yaptığı zarar, mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. (Al-Tirmidhi, "Zühd",43)

GÜNÜN DUASI

...Allah’ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır... (Buhârî, "De’avât", 60; Müslim, "Zikir", 70)