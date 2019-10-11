İzmir Cuma namazı saati, İzmir il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İzmir Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki, 11 Ekim İzmir Cuma namazı saati kaçta? İşte, İzmir Cuma namazı saati...

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ - 11 EKİM

İzmir'de cuma ezanı bugün 13.03'te okunacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 11 Ekim 2019 Cuma 05:48 07:09 13:03 16:15 18:48 20:04 12 Ekim 2019 Cumartesi 05:49 07:10 13:03 16:14 18:46 20:02 13 Ekim 2019 Pazar 05:50 07:11 13:03 16:13 18:45 20:01 14 Ekim 2019 Pazartesi 05:51 07:12 13:03 16:12 18:44 19:59 15 Ekim 2019 Salı 05:52 07:13 13:02 16:10 18:42 19:58 16 Ekim 2019 Çarşamba 05:53 07:14 13:02 16:09 18:41 19:57 17 Ekim 2019 Perşembe 05:54 07:15 13:02 16:08 18:39 19:55



CEMAATLE NAMAZ KILMANIN SEVABI NEDİR?

Hz. Peygamber, “Cemaatle kılınan namazın sevabı, yalnız başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir” (Buhari, Ezan, 30) buyurarak cemaatle kılınan namazın, tek başına kılınan namazdan daha faziletli olduğunu belirtmiş ve Müslümanları cemaatle namaz kılmaya teşvik etmiştir. Bir başka hadis-i şeriflerinde de: “Üç kişi bir köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onlara Musallat olur. Öyleyse cemaate devam ediniz! Çünkü sürüden ayrılan koyunu kurt yer.” (Ebu Davud, Salat, 47) buyurmuştur.

Namazı cemaatle kılmak kimi alimlere göre sünnet-i müekkede, kimilerine göre vaciptir. Onun için cemaate gitmeye engel bir durum olmadıkça, namazları cemaatle kılmak gerekir. Ayrıca namaz kılmak için camiye gitmek de büyük sevaptır. Hz. Peygamber camiye giderken atılan her adımdan dolay kişinin bir derece yükseltilip, bir günahının silineceğini haber vermiştir (Buhari, Mesacid, 53; Ebu Davud, Salat, 49).