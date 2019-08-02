02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi ESHOT ve İZSU Genel müdürlüklerinde çalışan, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasına (Tüm Bel-Sen) bağlı memurlara yüzde 72 zammı ön gören Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.
Konak ilçesindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen TİS imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ile memurlar katıldı.
Soyer, burada yaptığı konuşmada, tüm belediye çalışanlarıyla gurur duyduğunu, birlikte daha çok güzel işlere imza atacaklarına inandığını söyledi.
Sandık koyularak tek tek memurların görüşlerinin alındığını belirten Tunç Soyer, "Bizi ötekileştirme, ayrıştırma tuzaklarına inat, 'kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber, ya hiçbirimiz' diyeceğiz. Bizim büyük sorumluluklarımız var, bizim mazeretimiz yok. Bir başka İzmir'in, bir başka Türkiye'nin mümkün olduğunu buradan göstermek zorundayız." dedi.
Erdal Bozkurt da Soyer'e, belediyede çalışan memurlar adına teşekkür etti.
İmza töreninin ardından memurlar halay çekti.
5 bin 760 memuru kapsayan sözleşmede, daha önce 1050 lira olan TİS ödentisi 1600 liraya çıkarıldı. Ayrıca memurlara yılda 3 kez 2 bin 500 lira ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.
Sözleşmeyle birlikte büyükşehir belediyesi bünyesinde görevli en düşük memur maaşının 4 bin 500, en yüksek memur maaşının ise 8 bin liraya yükseldiği belirtildi.
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