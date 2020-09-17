İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinden "dönüşümlü çalışma" talebi

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube ve DİSK Genel İş Şubeleri organizasyonuyla Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplanan sendika üyesi işçiler, basın açıklaması yaptı.
Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Buse Engin, belediye işçilerinin Kovid-19 sürecinin başından bu yana fedakarca çalıştığını, birçok kişinin mesai saatlerinin dışında belediyenin dayanışma kampanyasına gönüllü olarak katıldığını aktardı.
Son dönemde vaka sayılarının artmasıyla ülke genelinde yeniden esnek çalışma programının uygulanmaya başladığını hatırlatan Engin, şunları kaydetti:
"Belediye bürokratları ilk etapta Türkiye'de başka bir örneği dahi olmayan yarım gün dönüşümlü çalışma kararını uygulamak istemiş ancak sendikamızın ısrarlı çabaları sonucunda bu karardan vazgeçilerek belediye emekçilerinin büyük bir kesiminin tepkisini alan bir genelge yayınlanmıştır. Bu genelgede de engelli bireyler, süt izni kullananlar ve kronik rahatsızlığı olan çalışanlarla ilgili hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Biz Tüm Bel-Sen olarak bu genelgeyi bu haliyle kabul etmeyeceğimizi defalarca belediye bürokratlarına ilettik. Görüşmelerimizde dikkatimizi çeken konulardan biri de belediye bürokratlarının, uzaktan çalışan emekçileri çalışmaktan kaytaran insanlar olarak görmeleri olmuştur."
Sundukları önerilerin bilim insanlarının yaptığı uyarılar gözetilerek hazırlandığını, bunların dikkate alınmamasının halk sağlığını da tehlikeye sokacağını belirten Engin, "Önerilerimiz, haftalık dönüşümlü çalışma düzenine geçilmesi, engelli bireylerin, süt izni kullananların, kronik hastaların ve 12 yaşın altında çocukları olanların idari izinli sayılması ve bu uygulamaların tüm emekçiler için eşit şekilde uygulanmasıdır. Taleplerimizin kabul görmemesi halinde yetkili kurullarımızı toplayarak üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil bir dizi kararları alacağımızı basına ve kamuoyuna ilan ederiz." diye konuştu.
Sloganlar atarak taleplerinin dikkate alınmasını isteyen alandakiler açıklamanın ardından dağıldı.
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