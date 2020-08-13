İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarihi Asklepion Tiyatrosu'nda toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ağustos ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi Başkan Tunç Soyer'in teklifiyle Bergama tarihi Asklepion Tiyatrosu’nda yapıldı.
Zeybek gösterisiyle başlayan toplantıya başkanlık eden Soyer, Asklepion’un tarihteki yerine işaret ederek, "Tarihin en güzel korunduğu bu yerde meclis toplantısını yapmamızın bir nedeni var. Burası çift başlı yılanın doğduğu yer. Bergama ‘sağlıklı yaşam kenti’ demek. Pandemi sırasında bu toplantıyı sağlık kentinde yaparak Bergama’yı dünyaya tekrar hatırlatmak istiyoruz." dedi.
Toplantıda, eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Zeus Sunağı'nın parçalarının 1864 ile 1878 yılları arasında 14 yıl boyunca Berlin'e kaçırıldığını anlatarak, sunağın ait olduğu yere getirilmesi konusunda yeni bir atılım yapılmasının önemini vurguladı.
Zeus Sunağı’nın kente getirilmesi için yapacakları çalışmayı meclis üyelerinin oylarına sunan Başkan Soyer'e, meclis üyeleri alkışlarıyla destek verdi.
Oylamanın ardından konuşan Soyer, "Zeus Sunağı’nın tekrar Bergama’ya dönüşü için bugünden itibaren el birliğiyle çalışmaya başlıyoruz. Hemen bir komisyon kuracağız. Tüm meclis üyelerimizin altına imza atacağı bir talep metni oluşturup, hep birlikte Kültür ve Turizm Bakanımızı ziyaret edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle Bergama’yı tarihteki şanlı günlerine göre döndüreceklerini söyledi.
Partilerin meclis grup başkan vekilleri de Bergama'nın tanıtımı için yapılacak çalışmalara destek olacaklarını belirtti.
Meclis toplantısında, "İzmir İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi” kapsamında kredi kullanmak için Soyer’e oy birliğiyle borçlanma yetkisi verildi.
Toplu ulaşım ücret tarifesinde değişikliğe yönelik meclis üyelerinin onayına sunulan önerge plan bütçe ve tüketici komisyonlarının incelemesine sunuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!