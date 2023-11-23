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        Haberler Spor Diğer İzmir BŞB Kadın Sutopu Takımı, Challenger Cup'ta şampiyonluk için havuzda! - Diğer Haberleri

        İzmir BŞB Kadın Sutopu Takımı, Challenger Cup'ta şampiyonluk için havuzda!

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sutopu Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Challenger Cup Final 6 turnuvasında şampiyonluk mücadelesi verecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 14:12 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:12
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        İzmir BŞB Kadın Sutopu Takımı, Challenger Cup'ta şampiyonluk için havuzda!
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sutopu Takımı, Challenger Cup'ta şampiyonluk için mücadele edecek. “Cumhuriyet Kızları” olarak tanınan İzmir ekibi, Hırvatistan’da oynanacak Final 6’nın ilk maçında ev sahibi Zavk Mladost ile 24 Kasım Cuma günü 21.00’de karşılaşacak. İkinci maçında Portekiz'den Clube Fluvial Portuense ile 25 Kasım Cumartesi 20.00’de kozlarını paylaşacak kızların sıralamadaki yeri belli olacak.

        Grubu lider bitiren ekip, diğer grubun birincisiyle şampiyonluk, ikinci bitiren takımlar diğer grubun ikincisiyle üç-dört, son sırayı alanlar ise yine diğer grubun son sırasındaki rakibiyle beş-altı mücadelesi verecek. Diğer grupta Sırbistan'dan Zenski VK Crvena Zvezda, Hırvatistan'dan VK Jadran Split ve Portekiz'den Sport Lisboa E Benfica ekipleri yer alıyor.

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        “İlk uluslararası kupayı kazandırmak istiyoruz”

        Final 6 için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Antrenör Evangelos Pateros, “Rakiplerimizi çok iyi analiz ettik ve hazırız. İzmir’e kupayla dönmek istiyoruz” dedi. Pateros, Hırvatistan’daki Final 6 serisinin elemelere oranla daha kolay geçeceğine inandığını da sözlerine ekledi. Kaptan Kübra Kuş, “Yoğun ve güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Rakiplerimizi izledik ve analiz ettik. İzmir’e sutopu tarihindeki ilk uluslararası kupasını kazandırmak istiyoruz” derken, bir diğer oyuncu Hanzade Dabba da Hırvatistan'dan en iyi sonuçla döneceklerini iddia etti.

        Namağlup lider bitirdi

        Sutopu Kadınlar 1.Ligi'nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Çekya’nın Strakonice kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Challenger Cup eleme serisinde Portekiz'den Sport Lisboa Benfica’yı 19-10, İsveç'ten Jarfalla'yı 21-3 ve son maçında ev sahibi AJF Strakonice'yi 24-11 yenerek grubu namağlup lider bitirerek Final 6 biletini almıştı.

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