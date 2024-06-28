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        İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 02.07.2024 - 00:00
        İLAN

        İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
        1. HUKUK DAİRESİNDEN

        ESAS NO : 2020/262 Esas
        KARAR NO : 2023/684


        Davacılar BAŞBAKANLIK, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması davasının istinaf incelemesi sonunda; dairemizce 22/03/2023 tarih ve 2020/262 E-2023/684 K. sayılı kararı ile;
        1 -İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 26/09/2019 tarih 2017/285 Esas 2019/467 Karar sayılı ilamına karşı davacı tarafça yapılan istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,
        Karar verilmiş olup, İbrahim ve Ümmü oğlu, 10/11/1951 doğumlu davalı BEKİR DÜNDAR'a gazete ilanından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere, ayrıca tebliğ tarihinden itibaren de 2 haftalık yasal süre içinde temyiz başvurusunda bulunulmadığı taktirde kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 22/06/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02053583
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