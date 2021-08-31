Bit pazarından topladığı eski oyuncak bebekleri yeniden çocuklarla buluşturmak istiyor

Çocukluğunda yaşadığı güzellikleri başka çocuklara da yaşatmak isteyen 60 yaşındaki Emine Sönmezer, yaklaşık 15 yıldır sokakta ya da çöpte bulduğu, gittiği bit pazarlarından satın aldığı eski bebekleri biriktiriyor.
Annesi Şehrize Hanım'ın kendisine ve mahalledeki diğer çocuklara diktiği bez bebekleri unutamayan Sönmezer, topladığı bebekleri onarmak için evini 2006'da atölyeye dönüştürdü.
Terzi olan ve kıyafetler tasarlayan 3 çocuk annesi Sönmezer, oyuncak bebekleri önce dezenfekte ediyor ve temizlik sürecinden geçiriyor. Ardından bebeklerin yüz ifadelerine göre onlar için özel tasarımlar çizerek titiz bir işçilikle elbiseler dikiyor.Bebekleri onarıp tasarladığı kıyafetlerle giydiren Sönmezer, Bornova'daki evi bebekleri için küçük gelmeye başlayınca eşi Emin Sönmezer ile yeni bir ev aramaya başladı. Sönmezer çifti, Bergama Şadırvan mevkisinde tarihi evlerden birini satın alarak ilçeye taşındı.Evini, onarıp giydirdiği bebeklerle donatan Emine Sönmezer, bebeklerine Kafkas kökenli olması nedeniyle Çerkezlerde kız çocuklarına verilen "kalp ve can" anlamına gelen "Gupse" ismini verdi."Gupse anne" olarak anılmaya başlanan Emine Sönmezer'in müzeyi andıran evindeki 1000'e yakın bebek, çocuklara kavuşacağı günü bekliyor.
- "Atölyeme bebek hastanesi diyebiliriz"
Emine Sönmezer, AA muhabirine, daha çok çocuğun ulaşmasını sağlamak amacıyla evini, "müze ev"e dönüştürmek için gerekli çalışmalara başlayacağını söyledi.Bebeklerle yaşadığı süreci anlatan Sönmezer, "Oyuncak bebekleri bit pazarından çok kötü durumda buluyorum. Kollar, bacaklar kopmuş hatta gözleri bile olmayanlar oluyor. Bunları eve getirdikten sonra kloraklı sulardan geçiriyorum. Saçlar şampuanlanıyor. Ondan sonra işlemlere geçiyorum. Atölyeme bir nevi bebek hastanesi diyebiliriz. Kollar bacaklar takıldıktan sonra yüz ifadelerine göre kıyafetlerini tasarlıyorum." diye konuştu.
Her bulduğu bebekte başka bir duygu yaşadığını aktaran Sönmezer, "Benim için zaten bit pazarından bu bebekleri kurtarmak bir tutku oldu. Bu yaşanmışlıkları daha çok beni ilgilendiriyor. 'Kim bilir hangi çocukları sevindirdiler, hangi çocuğun doğum günüydü' diye düşünüyorum. Ondan sonra ne oldu da bu çöp torbasına atıldı. Ben bunları yeniden bir sürü çocukla yaşatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Sönmezer, eşi Emin Sönmezer'in her zaman yanında olup kendisine destek verdiğini söyledi. Emin Sönmezer de eşinin rüyasına ortak olmaya çalıştığını dile getirdi.
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