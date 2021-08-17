İzmir'in Bayındır ilçesinde yangın saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen sebepten meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazözün sevk edildiği bildirildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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