İzmir Barosu yöneticilerini tehdit ettiği iddiasıyla yakalanan zanlıya ev hapsi verildi
İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve İzmir Barosu Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran'ı tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi verildi
Giriş: 29.12.2024 - 01:08 Güncelleme: 29.12.2024 - 01:08
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Yılmaz ve Dalkıran'ı tehdit ettiği gerekçesiyle şüpheli T.E. hakkında gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
İzmir Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında "kadına karşı tehdit" suçundan ev hapsi verildi.
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