İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı

Dikili açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 12 kişi kurtarıldı.

Başka bir ihbarı daha değerlendiren ekipler lastik bottaki 23 kişiyi daha karaya çıkardı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.