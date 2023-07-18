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        İzmir açıklarında sürüklenen bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 20:15
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        İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekipler, lastik bottaki 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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