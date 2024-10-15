İzmir açıklarında kaçak göçmenlerden 58'i yakalandı, 42'si kurtarıldı

REKLAM advertisement1

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.33'te Çeşme ve saat 08.35'te Urla ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit etti. Harekete geçen ekipler, 2 lastik botta bulunan 11'i çocuk 58 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 02.10'da Çeşme ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 6'sı çocuk 15 kaçak göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; saat 14.50'de ise Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 can salı tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek, 6'sı çocuk 27 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.