Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

İzmir açıklarında geri itilen 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 68 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Giriş: 12.04.2023 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir açıklarında geri itilen 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ve 3 can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 68 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Öte yandan Karaburun ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik gemisi, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan lastik bottaki 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ankara'da 7 katlı apartmanda patlama: 1 yaralı
Ankara'da 7 katlı apartmanda patlama: 1 yaralı
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ezgi'nin katili 258 gündür aranıyor!
Ezgi'nin katili 258 gündür aranıyor!
5 aylık eşini katleden adamın ifadesi!
5 aylık eşini katleden adamın ifadesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.