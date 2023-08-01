İzmir açıklarında geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.