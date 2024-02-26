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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı, 69'u kurtarıldı

        İzmir açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı, 69'u kurtarıldı

        İzmir'in Urla, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında 92 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 şüpheli yakalandı, 69 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 06:52 Güncelleme: 26.02.2024 - 06:52
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        İzmir açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı, 69'u kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğundan şüphelenilen 1 kişi yakalandı.

        KARAYA ÇIKARILDILAR

        Dikili ilçesi Hayratlı Koyu mevkisinde ise görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        AA'nın haberine göre; ekiplerce, bölgedeki 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Çeşme açıklarında da Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 27'si çocuk 56 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

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        69 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

        Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Ekipler tarafından 20'si çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Çeşme açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5'i çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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