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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, 102'si yakalandı

        İzmir açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, 102'si yakalandı

        İzmir'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında 102 düzensiz göçmen yakalandı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 05:10 Güncelleme: 16.02.2024 - 05:10
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        İzmir açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, 102'si yakalandı
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        İzmir'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, 102 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında iki lastik bot ve can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

        17'Sİ ÇOCUK 78 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

        AA'nın haberine göre; ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bot ve can salındaki 17'si çocuk 78 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Dikili açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Durdurulan lastik bottaki 32'si çocuk 51 düzensiz göçmen yakalandı.

        İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

        Karaburun açıklarında durdurulan lastik bottaki 21'i çocuk 51 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanıp karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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