İzmir açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme, Dikili ve Selçuk ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 71 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 04.09.2023 - 04:49 Güncelleme: 04.09.2023 - 04:49
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme, Dikili ve Selçuk ilçelerinde lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.
AA'nın haberine göre; ekipler, durdukları botlardaki 71 düzensiz göçmeni yakalayıp karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.