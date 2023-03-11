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İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 60 düzensiz göçmen, İzmir'in 3 ilçesi Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında kurtarılarak karaya çıkarıldı

Giriş: 11.03.2023 - 01:36 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
Türk kara sularına geri itilen 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
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AA

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 60 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. AA'nın haberine göre; Ekipler, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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