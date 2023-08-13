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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38'i yakalandı

        İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38'i yakalandı

        İzmir açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı. Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 01:26
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        İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38'i yakalandı
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        İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 58 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dikili açıklarında geri itilen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen de kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        İNSANSIZ HAVA ARACI TESPİT ETTİ

        AA'nın haberine göre; İzmir açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

        Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #haberler
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