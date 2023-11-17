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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 00:13 Güncelleme: 17.11.2023 - 00:53
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        İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine ekipler görevlendirildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki toplam 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        AA'nın haberine göre; düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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