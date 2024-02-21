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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 20'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 21:11 Güncelleme: 21.02.2024 - 21:11
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        İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 20'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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