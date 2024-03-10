İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı personelinin karada bir grup düzensiz göçmeni tespit etmesi üzerine Uzunkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile yapılan çalışmada 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yine Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.