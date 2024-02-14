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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 23'ü çocuk 43 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 22:26 Güncelleme: 14.02.2024 - 22:26
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        İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 23'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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