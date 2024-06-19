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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bottaki 2'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 22:23 Güncelleme: 19.06.2024 - 22:23
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        İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında tespit edilen lastik bot durduruldu.

        Ekipler, lastik bottaki 2'si çocuk 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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