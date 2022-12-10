İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarındaki lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgelere sahil güvenlik botları sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmeni kurtardı, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişiyi de yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.