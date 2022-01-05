İzmir açıklarında 318 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 37 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarılıp, karaya çıkarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 157 düzensiz göçmeni kurtardı.

AA'nın haberine göre; Dikili açıklarında lastik bottaki 43, Foça açıklarında da can sallarındaki 81 düzensiz göçmen olmak üzere 124 düzensiz göçmen karaya çıkardı.

84 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme ve Dikili ilçelerinde de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeni yılın ilk 4 gününde kurtarılan ve yakalanan 402 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.