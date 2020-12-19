AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aslanburnu açıklarında sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekiplerini sevk etti.

Ekipler, can salındaki biri Pakistan, biri Fas, 9'u Somali, 9'u Orta Afrika Cumhuriyeti, ikisi Senegal, 4'ü Kongo ve 5'i Afganistan uyruklu olmak üzere 31 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemler için emniyete götürüldü.