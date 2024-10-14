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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisinde 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen can salı içerisindeki 4'ü çocuk 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

Urla ve Çeşme açıklarında durdurulan lastik botlardaki 11'i çocuk 47 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.