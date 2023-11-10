İzmir açıklarında 132 kaçak göçmen kurtarıldı

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İzmir'de, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 132 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri; Karaburun, Dikili ve Çeşme açıklarında lastik botlar ve can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

DHA'nın haberine göre; Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirlenen ve denizde mahsur kalan 132 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.