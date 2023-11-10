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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir açıklarında 132 kaçak göçmen kurtarıldı

        İzmir açıklarında 132 kaçak göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 132 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 06:58 Güncelleme: 10.11.2023 - 06:58
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        İzmir açıklarında 132 kaçak göçmen kurtarıldı
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        İzmir'de, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 132 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri; Karaburun, Dikili ve Çeşme açıklarında lastik botlar ve can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

        DHA'nın haberine göre; Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirlenen ve denizde mahsur kalan 132 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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