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İzmir açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 118 düzensiz göçmen kurtarıldı

Giriş: 04.01.2023 - 22:09 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı
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AA

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun ilçesi açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 90 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 4 kişi de yakalandı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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