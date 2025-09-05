Habertürk
        İzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı, Seferihisar ilçesi açıklarında ise 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 02:46 Güncelleme: 05.09.2025 - 02:46
        İzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı
        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen 2 lastik bot durduruldu. Ekiplerce, botlardaki 2'si çocuk 73 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yine ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 1'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

        30 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

        Seferihisar ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, ekipler tarafından lastik bottaki 12'si çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

