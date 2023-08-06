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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 105 düzensiz göçmen yakalandı, 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 105 düzensiz göçmen yakalandı, 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 105 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 22:13
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        İzmir açıklarında 105 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Durdurulan bottaki 45 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ekipler, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında da lastik botlardaki 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Dikili açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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