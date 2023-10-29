İzmir'de 100. yıl heyecanı kutlanıyor! İşte İzmir konser ve etkinlik programı
Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında... Tüm yurdun dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı büyük bir sevinç ve heyecan ile kutlanıyor. 81 ilde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için etkinlikler, kutlamalar ve konserler düzenleniyor. Bu doğrultuda, gözlerin çevrildiği illerden birisi de İzmir durumunda. İzmir'de gerçekleştirilecek olan 29 Ekim konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları programı günler önceden belli olmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde ve konserlerde birçok sanatçı sahne alacak. İşte, İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yıl konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları takvimi...
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İzmir 29 Ekim konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri... Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet'in üzerinden tam 100 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşını büyük bir sevinç ve heyecan ile kutluyor. Ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlikler, konserler ve kutlamalar ile bu önemli günün anlamı yaşatılıyor. İzmir'de de Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli konserler ve etkinlikler ile kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde Melek Mosso, Volkan Konak, Ceza, Dolu Kadehi Ters Tut gibi isimler sahne alırken 29 Ekim 2023 Pazar günü de birçok sanatçı sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar İzmir Cumhuriyet Bayramı konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri programı...
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29 EKİM İZMİR KUTLAMA ETKİNLİKLERİ
29 Ekim’de İzmir kutlama programı şöyle:
Gün Boyu Kültürpark içi, Lozan Kapısı arkası ESHOT 80. Yıl Gezici Sergi
Gün Boyu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Sportif Turnuvaları
10.30: Cumhuriyet Meydanı Resmi Kutlama Töreni
11.15: Cumhuriyet Meydanı Geçit Töreni
12.30: 100. Yıl Yat Yarışları-Pasaport İskele
14.00 - 21.00: Kültürpark Cumhuriyet Özel Etkinlikleri
17.00: 100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Senfoni Konseri
17.00-19.00: Belediye Meclisleri Özel Oturumu
17.30: 100. Yılda 100 mil Yat Yarışı Kupa Töreni
18.00 - 21.00: Kültürpark Cumhuriyet Gençlik Konserleri ve Dans Gösterileri
19:00: Cumhuriyet Yürüyüşü (Kültürpark Basmane Kapısı- Konak Atatürk Meydanı)
20.00: Fener Alayı (Konak Atatürk Meydanı- Cumhuriyet Meydanı)
20.30: Zeybek Gösterisi
20.45: Gemi Korteji ve Işık Şovları
20.50: Cumhuriyet Halk Korosu. Cumhuriyet Marşları
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29 EKİM İZMİR KUTLAMA KONSERLERİ
Kenan Doğulu Konseri
Coşkuyla, alkışlarla, şarkılarla, marşlarla, Cumhuriyet’in 100. yaşını selamlayacağımız 29 Ekim'de Kenan Doğulu, Kültürpark'ta sahne alacak.
Tarih: 29 Ekim 2023
Yer: Kültürpark
Saat: 21:00
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Emir Can İğrek Konseri
Duygusal parçalarıyla kalbimize dokunan Emir Can İğrek, bu eşsiz günde ışıltısıyla sahnede olacak!
Tarih: 29 Ekim 2023
Yer: 7 Eylül Stadyumu - Torbalı
Saat: 20:30
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Hayko Cepkin Konseri
Rock müziğin sevilen sanatçılarından Hayko Cepkin, Cumhuriyet’in 100. yılında, İzmir’de sahne alacak!
Tarih: 29 Ekim 2023
Yer: Gaziemir Festival Alanı
Saat: 20:30
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TAMAMLANAN KONSERLER
Melek Mosso Konseri
Melek Mosso, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Çiğli'de sahne aldı.
Tarih: 26 Ekim 2023
Yer: Çiğli Meydan Parkı
Saat: 19:23
Volkan Konak Konseri
Karadeniz müziği denince akla ilk gelen isimlerden Volkan Konak, 26 Ekim'de Karşıyaka'da Cumhuriyet'in 100.yılı için konser verdi.
Tarih: 26 Ekim 2023
Yer: Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı - Karşıyaka
Saat: 20:30
Ceza Konseri
Rap müziğin öncü isimlerinden Ceza da, Cumhuriyet'in 100. yılında İzmir'de sahne aldı.
Tarih: 28 Ekim 2023
Yer: Buca Eski Kaymakamlık Binası Karşısı
Saat: 21:00
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İkilem Konseri
İkilem grubu, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarında Bornova'da konser verdi.
Tarih: 28 Ekim 2023
Yer: Bornova Cumhuriyet Meydanı
Saat: 21:30
Nilüfer Konseri
Türk müziğinin sevilen sesi Nilüfer, Cumhuriyet kutlamalarında sevenleriyle buluşmaya buluştu.
Tarih: 28 Ekim 2023
Yer: Çeşme Cumhuriyet Meydanı
Saat: 20:30
Dolu Kadehi Ters Tut Konseri
Son yılların popüler grubu, alternatif müziğin öncülerinden Dolu Kadehi Ters Tut, Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusunu hayranlarıyla paylaşmaya, İzmir'e geldi.
Tarih: 28 Ekim 2023
Yer: 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı - Karabağlar
Saat: 20:00