İzleyince şaşkına döndüler! İki çocuk 20 aracı böyle çizdi
Karabük'te iki çocuğun park halindeki yaklaşık 20 aracı çizerek zarar verdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş: 11.01.2024 - 22:45 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:47
Sokakta yürüyen 2 çocuk, park halindeki yaklaşık 20 aracı çizerek zarar verdi. Sabah saatlerinde araçlarının çizildiğini fark araç sahipleri, güvenlik kamerasını inceleyince şaşkına döndü.
Araç sahipleri güvenlik kamerasında araçlarını 2 çocuğun çizdiğini gördükten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.