İzleyicilerle buluştular

8'inci Boğaziçi Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki filmlerin ikinci gösterimleri sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Festivalin beşinci gününde Reis Çelik'in 'Ölü Ekmeği', Ferit Karol'un 'Kumbara' ve Fatih Özcan'ın 'Mavzer' adlı filmlerinin ekip katılımlı gösterimleri Kadıköy Sineması'nda gerçekleşti

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8'inci Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan, Reis Çelik'in 'Ölü Ekmeği', bir âşık ile çırağının hikâyesini ele alıyor. Çelik ve film ekibi, gösterim sonrasında izleyicilerle buluştu.

Soru cevap bölümünde filmin çıkış noktasına dair seyircilerden gelen soruları cevaplayan Reis Çelik, filmin isminin yakın arkadaşı olan yazar Dursun Akçam'ın 'Ölü Ekmeği' kitabının isminden geldiğini ifade etti. Çelik ayrıca filmi oluşturma aşamasında içinde yaşadığı gelenekten beslendiğinin de vurgusunu yaptı.

Kendi halinde bir aile babası olan 'Orhan'ın zor günler geçirdiği süreçte ailesiyle arasındaki ilişkiye odaklanan 'Kumbara'nın gösteriminin ardından yönetmen Ferit Karol ile başrol oyuncuları Murat Kılıç ile Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan ve Sedef Akalın seyircilerin karşısına çıktı. Filmin senaryosunu yazarken kendi yaşamından esinlenerek oluşturduğunu açıklayan Karol, ilk filmi üzerinden sekiz yıl çalıştığını ve ortada büyük bir emeğin olduğunu belirtti. Ekipte neredeyse herkesle daha önceden de arkadaş olduğunu söyleyen Ferit Karol, bu faktörün ilk filmini çekerken oldukça rahatlık sağladığına değindi.

Koyunlarını kurtlardan korumak için bir mavzer satın almaya çalışan adamın, oğlu ve kardeşleriyle yaşadıklarını konu edinen 'Mavzer'in gösteriminin ardından da Yönetmen Fatih Özcan, başrol oyuncuları Serhat Kılıç ile Ozan Çelik ve film ekibi izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Filmin doğup büyüdüğü coğrafyaya ait bir hikaye barındırdığını söyleyen Özcan, projenin ilk sürecinde kurtla film çekilip çekilemeyeceği üzerinde çok düşündüğünü fakat çekilebilme olanaklarını da öğrendiğinde bu işte ilk adımını attığını ifade etti. Filmin başrol oyuncuları Serhat Kılıç ve Ozan Çelik ise filmin çekimlerinden en zorlandıkları kısımların zorlu doğa koşulları olduğunu belirttiler ve bu zorluklara rağmen ortaya çıkabilecek en iyi filmi çıkardıklarını söylediler.