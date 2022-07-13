% 63.2 arttı

Kurban bayramının arife ve ilk iki gününde 23 filmin toplam izleyici sayısı 392.674 olarak gerçekleşti.

Toplam hasılatın 17.305.743 TL olduğu 8 - 10 Temmuz arasındaki izleyici sayısında bir önceki hafta sonuna oranla % 63.2 artış kaydedildi.

Hafta sonunda en çok izlenen film, gösterime yeni giren ‘Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü’ oldu.

8 - 10 Temmuz’da En Çok İzlenen 5 Film

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü

Açılış…. 278.195

Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (2’nci Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 72.761

Toplam İzleyici Sayısı… 360.431

Zir-i Cin (2’nci Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 10.780

Toplam İzleyici Sayısı… 34.083

Jurassic World: Hâkimiyet (5’inci Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 7.782

Toplam İzleyici Sayısı… 419.236

Kan Kokusu

Açılış… 6.174