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İzlerken büyüleneceğiniz şimdiye kadar yapılmış en iyi bilim kurgu filmleri

Teknolojinin giderek çığır açmasıyla birlikte film sektörü bilim kurgunun altın çağını yaşıyor. Film sektöründen artan beklenti yapımcıları çok daha fazlasını aramaya yöneltiyor. Yapım aşamasında milyon dolarlar harcanan bilim kurgu filmleri izlenme rekorları kırarak kıyasıya rekabet ediyor. Kimi film beklentileri karşılamazken kimileri ise hem eleştirmenlerden hem de izleyenlerden tam not alarak listenin en üst sıralarında yer alıyor. İşte gelen iyi bilim kurgu filmleri…

Giriş: 08.01.2023 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Children of Men/Son Umut (2006) IMDb: 7,9

    Dünyanın en genç insanı on sekiz yaşındayken ölmüştür ve insanlık, neslinin tükenme olasılığı ile karşı karşıyadır. 2027 yılı itibari ile dünya, hiçbir şekilde anlam verilemeyen olaylara sahne olmaktadır. Artık üremek diye bir şey yoktur. Bu durum siyasi açıdan da tüm dengeleri sarsar. Yaşananlar karşısında bir grup insan var oluşlarını akışa teslim ederken diğer bir grup ise olanları değiştirmek için mücadeleye girişir. Bu süreçte Büyük Britanya, yönetim biçimi olarak kullandığı askeri emperyalist sisteminden ötürü kargaşaya engel olmayı başaran ve huzurunu koruyan ülke konumundadır. Yine de ülkeye girmek isteyen çok sayıda mülteci vardır. Theo, bu olaylar içinde geride duran bir bürokrat konumundayken, bir gün kaçırılır. Sevgilisi Julian da işin içindedir ve mültecilerin haklarını korur. Theo’dan istenilen tek şey bürokratik destektik.

  • Marslı (2015) IMDb: 8,0

    Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars’ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu ‘Marslı’nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir...

  • Aşk (2013) IMDb: 8,0

    Theodore Twombly hayatını, yakın gelecekte nadir bulunan bir şeye dönüşmüş olan el yazımı mektupları yazarak kazanmaktadır. Ve bu yıllarda insanların işlerini artık bilgisayar programları yerine getirmektedir. Theodore, karısından boşandıktan sonra bir apartman dairesinde tek başına yaşamaya başlar ve bir gün karşılaştığı bir teknoloji reklamıyla birlikte hayatı değişir. Kusursuz bir yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, onu son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanıştırır. Sanal bir varlık olan ve sadece bir sesten ibaret olan Samantha, Theodore'u dünya ve hayat üzerine sorduğu sorularla birlikte bambaşka bir gerçeklikle tanıştırır. Ağır bir depresyonun içerisinde olan Theodore, yavaş yavaş hayatın keyifli yanlarını fark etmeye başlarken yapay zeka programıyla arasındaki ilişki de gitgide tuhaflaşır.

  • Alien (1979) – IMDb: 8.4

    The Martian, Gladiator ve Thelma & Louise gibi bir döneme damgasını vurmuş filmlerde imzası bulunan Ridley Scott’ın filmografisinin ilk filmlerinden biri olan Alien da bu listede kendisine yer buluyor. Ridley Scott’ın 1979 yılında sinema dünyasını bambaşka bir bilimkurgu deneyimi ile tanıştırdığı, Alien filmi sonraki süreçte başka yönetmenler tarafından seri olarak devam ettirilse de, Alien bilimkurgu türünün en ikonik filmlerinden biri olarak günümüze kadar güncelliğini korur. Film, bilinmeyen bir gezegene iniş yapmak durumunda kalan mürettebatın yaşam mücadelesine odaklanır. Uzay gemisi Nostromo kendisine verilen görevi tamamlamış bir biçimde artık Dünya’ya geri dönerken başka bir gezegenden bir yardım için sinyal alır. Aldıkları beklenmedik çağrı karşısında şaşkınlık yaşayan gemi mürettebatı bu gezegene iniş yapmaya karar verir. Bu çağrının bir yardım sinyali olmasından ziyade uyarı sinyali olduğunu fark eden mürettebat bilinmeyen bir yaşam formuyla karşılaştıklarında sıra dışı bir tecrübe ve ürkütücü bir maceraya yelken açarlar.

  • Back to the Future/ Geleceğe Dönüş (1985) – IMDb: 8.5

    1985 yapımı Geleceğe Dönüş filminin yönetmenliğini Robert Zemeckis’e ait. Başrollerinde Michael J. Fox'un Marty McFly, Christopher Lloyd'un Emmett Brown olarak yer aldığı filmde bir delikanlının kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu edilir. Lisede okuyan anne ve babası ile tanışan genç, yanlışlıkla annesinin romantik şekilde ilgisini çeker. Anne ve babasının aşık olmasını engellediği için hatasını telafi edip 1985 yılına geri dönmek zorundadır.

  • Inceptıon/Başlangıç (2010) – IMDb: 8.8

    21. yüzyılın en başarılı yönetmenlerinden bir tanesi olan Christopher Nolan imzalı Inception, Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy ve Cillian Murphy gibi yıldızları aynı filmde buluşturuyor. Başrolde Leonardo DiCaprio’nun yer aldığı film, Christopher Nolan imzası taşıyor. Çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb’un uzmanlık alanı rüya görme anında savunmasız olan insanların bilinçaltına inerek oradaki sırları ortaya çıkarmak ve çalmaktır. Dom Cobb’un bu yeteneği onu kurumsal casusluğun dünyasında aranılan bir oyuncu haline getirir. Haliyle uluslararası bir kaçak olarak yaşamaya başlayan Dom Cobb, bedel olarak sevdiği şeylerden vazgeçmek zorunda kalır. Cobb’a bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayabilecek bir fırsat sunulur. Bu defa soygun yerine, Cobb ve takımındaki kişiler tam tersi şekilde davranmak zorunda kalırlar fakat bu kez görevleri çalmak değil insan zihnine fikir yerleştirmektir.  2010 yapımı film, 825 milyon dolar hasılat elde etmiştir.

  • Interstellar/Yıldızlararası (2014) – IMDb: 8.6

    "Sinemanın altın çocuğu" olarak tanımlanan Christopher Nolan’ın en ses getiren filmlerinin arasında bir dönemin uzay filmleri furyasının bir parçası olan Interstellar da yer alıyor. Başrollerinde Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Michael Caine’in yer aldığı filmde, alternatif bir gelecekte yaşanan iklim sorunu nedeniyle yaşam için alternatif bir gezegenin araştırılması merkeze alınır. Bu arayış esnasında, Tam bu uzayda keşfedilen bir solucan deliği, insanlığın kurtulma umudu olur. Bir grup astronot, bu solucan deliğinden geçip boyut değiştirerek insanlık tarafından daha önce keşfedilmemiş yerlere ulaşarak; Dünya’ya alternatif olabilecek yeni yaşam alanları bulma niyetindedir fakat burada geçen 1 saatin dünyadaki 7 yıla denktir, böylece zamanla kıyasıya bir mücadele başlamış olur. Çıkış tarihi 2014 olan filmin yönetmen koltuğunda yine başarılı yönetmen Christopher Nolan oturuyor.

  • Sil Baştan (2004) IMDb: 8,3

    Sil Baştan, ayrıldığı sevgilisinden kalan hatırlarını sildiren bir adamın hikayesini anlatıyor. İki yıl boyunca beraber olduğu sevgilisinden oldukça şaşırtıcı bir haber alan Joel Barish, bir teknolojik deneye katılan sevgilisine ilişkilerini tamamen hafızasından silinmeden hatırlatmaya çalışmaktadır. Yani Barish’in kim olduğunu bile hatırlamamaktadır. Bu gelişme üzerine küplere binen adam, aynı prosedürü kendi üzerinde de gerçekleştirmek ister. Film, adamın hafızasını silinirken, yaşanılan ilişkiyi gözler önüne serer. Adam da bir kez daha oldukça iyi başlayan ve sonradan tadı kaçan ilişkiyi izler. Fakat zaman geçtikçe ve sıra yaşanılan güzel şeylere gelince, üzerindeki müdahaleyi durdurmak ister. Pişman olmuştur!

  • Star Wars/Yıldız Savaşları

    Toplamda 9 seri olarak karşımıza çıkan Star Wars filminin ilki 1977 yılında yayımlandı. Yönetmenliğini George Lucas’ın yaptığı filmde Keira Knightley, Liam Neeson, Ewan Mcgragor ve Natalie Portman başrolleri paylaşıyor. Filmin konusu şu şekilde; Genç Luke Skywalker’ın içindeki gücü keşfedip galaksinin zalim imparatoruna başkaldırmasına henüz on yıllar vardır. Hatta Luke henüz doğmamıştır. Barış içindeki galakside Cumhuriyet hüküm sürmektedir.

    Barışçıl bir gezegen olan Naboo, iyi yürekli genç Kraliçe Amidala tarafından yönetilmektedir. Gizli Sith Lordu ve onun şampiyonu Darth Maul’un maşası olan Ticaret Federasyonu, barışı sarsacak girişimler ve adil olmayan müzakere taktikleriyle Amidala’yı köşeye sıkıştırmaktadır. Jedi’lar giderek derinleşen komployu keşfederken 9 yaşındaki Anakin’le tanışırlar. Küçük çocuğun mekaniğe karşı müthiş bir yeteneği vardır. Jar Jar Binks isimli geveze ve kurbağa benzeri mahluğun da dostluğunu edinerek büyüyen uyumsuz grup, bir yandan Federasyonun robot ordularına karşı Amida’lanın yardımına koşarken öte yandan da Darth Maul’la yüzleşmek zorunda kalacaktır.

  • Termınator

    Terminatör James Cameron'un yönetmen koltuğunda oturduğu, Başrollerinde Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton ve Michael Biehn’in başrolünü paylaştığı 1984 yapımı bir bilim kurgudur. Terminatör (Arnold Schwarzenegger) olarak bilinen bir cyborg suikastçısı, 2029 yılından gönderilmiştir. Kısa bir süre sonra, aynı yıldan geriye gönderilen bir insan asker olan Kyle Reese (Michael Biehn) gönderilir.

  • The Matrıx (1999) – IMDb: 8.7

    Lana Wachowski ve Lilly Wachowski’nin yönetmenliğini yaptığı 1999 yapımı filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı Neo, son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus'un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus'u bulacak ve Matrix hakkında ilginç şeyler öğrenecektir."

  • The Prestıge/Prestij

    2006 ABD yapımı filmin başrollerini Christian Bale ve Hugh Jackman paylaşırken yönetmenliğini Christopher Nolan yapıyor. 19. yüzyıl sonlarında yaşayan iki sihirbazın öyküsünü anlatıldığı filmde, 1995 yılında yayımlanan aynı adlı roman da sinemaya uyarlanmıştır. Sihirbazların ileri derecede saygı duyulan ve gizemli kişiler olarak kabul edildikleri bu dönemde, Genç sihirbazlar olan Robert Angier (Hugh Jackman) ve Alfred Borden (Christian Bale) şöhret olma yolundadırlar. Angier'in eşi Julia Piper Perabo yaptıkları bir gösteri sırasında kaza sonucu ölünce, Angier olaydan Borden'i sorumlu tutar. Bu olay iki sihirbazın arasında ömür boyu sürecek olan düşmanlık ve rekabetin başlangıcı olur.

  • Yapay Zeka

    2001 yapımı bir bilim kurgu olan Yapay Zeka, yönetmeni Steven Spielberg'le olduğu kadar başrol oyuncusu Haley Joel Osment ile de dikkat çekiyor. Fütürist bir iklim değişikliği sonrası toplumda geçen Yapay Zekâ, benzersiz bir şekilde sevme yeteneği ile programlanmış çocuksu bir android olan David'in (Osment) hikâyesini anlatıyor.

  • Yarının Sınırında (2014) IMDb: 7,9

    Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür... Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur. Cage, sıra dışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. Buna göre her seferinde ölüp sonrasında yeniden dirilip aynı savaşı bir kez daha tekrarlamak zorundadır. Her geri dönüşünde daha güçlü, daha zeki ve Mimics'lerle daha kolay başa çıkabilir hale gelse de kendine verilen iş dünyanın en zorlu görevidir.

  • Avatar (2009) IMDb: 7,8

    Bir hırsızlık olayında ağabeyi ölen yarı felçli Jake Sully, Pandora adındaki uzak bir gezegende misyonunun başına geçmeye karar verir. Bu yerde Na’vi adında giderek tükenmekte olan bir halk yaşamaktadır. Jake, kendilerine özgü bir lisanları, dünya görüşleri ve yaşam biçimleri olan halkın arasına karıştığında doğa ile de bütünleşir. Askeri bir şirket, söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzere Avatar adında bir program meydana getirmiştir. Bu program insanları kısmen insan kısmen de Na’vi haline büründürerek misyon amaçlı Pandora’ya göndermektedir. Bu sisteme gönüllü dahil olan Botanist Dr Grace Augustine ve Jake Sully için başka bir yaşam var olacaktır. Sully, Pandora’ya geçtiği anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelmektedir. Bu sırada Na’vi halkından Prenses Neytiri ile karşı karşıya gelen Jake, ansızın bir farkındalık yaşar ve bir araştırma misyonu ile gönderildiği bu gezegeni, kendi dünyalısından korumaya karar verir.

  • Avatar: Suyun Yolu

    Avatar serisinin 2009 yılında küresel bir fenomen haline gelen devam halkası; bu defa James Cameron'un yaratmış olduğu öykü evreninin hem kökenlerine iniyor hem de sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. Artık bir aile olan Jake ve Neytiri, evlerini terk etmek zorunda kalır. Bu yüzden Jake ve Neytiri, suyun yüzeri ve altı dahil olmak üzere Pandora'nın dışındaki yerleri keşfetmeye başlar.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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