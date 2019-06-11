11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli takımımızın lider konumda olduğu H grubunda önemli bir maça ev sahipliği yapan İzlanda'ya konuk olacağız.Fransa'yı 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Milli takımda keyifler yerinde, kaptanlık görevini üstlenen Burak Yılmaz basın açıklamasında takım hakkında önemli övgülerde bulundu, takımdan çok mutlu olduğunu ve gelecek vaat edebilecek futbolcularımızın bulunduğunu belirterek İzlanda deplasmanına giden milli takım TSİ 21.45'Te oynanacak olan grup maçına çıkacak.
İZLANDA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA
İzlanda Türkiye maçı Türkiye saati ile 21.45'te TRT1'den naklen yayınlanacaktır.
İZLANDA MİLLİ TAKIMI HAKKINDA
İzlanda milli futbol takımı, İzlanda Futbol Federasyonu tarafından yönetilen, İzlanda'yı uluslararası futbol organizasyonlarında temsil eden futbol takımıdır. İzlanda, 2014 Dünya Kupası elemelerinde E grubunu 2. tamamlayarak Play-off'ta Hırvatistan ile eşleşmiştir. İlk maçta kendi sahasında 0-0 berabere kalmış rövanş maçında Hırvatistan'da rakibine 2-0 kaybedip Dünya Kupasına katılamamıştır. EURO 2016 elemelerde A Grubu'nu 20 puanla 2. sırada bitirmiş ve tarihinde ilk kez bir turnuvada boy göstermeye hak kazanmıştır. EURO 2016 ilk maçında Portekiz ile 1-1 berabere kalmış, ikinci maçında ise Macaristan ile 1-1 berabere kalmıştır. Son maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek son 16'ya girmiş ve eşleşmelerde rakibi İngiltere olmuştur. 27 Haziran 2016 Pazartesi günü TSİ 22:00'de Allianz Riviera stadında İngiltere'yi 2-1 mağlup etmiş EURO 2016'da çeyrek finale yükselmiştir.
İZLANDA HAKKINDA BİLİNMEYENLER
İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesi. İzlanda, Arktik Okyanusu ile çevrilidir. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmiş bir devlet, nüfusu 330 bin olmakla birlikte kullandıkları para birimi İzlanda Kron'udur
İZLANDANIN HAVA DURUMU
11 Haziran 2019 verilerine göre Reykjavik,İzlanda'da hava durumu Parçalı bulutlu ve 13 derece seyrindedir.Serin sert havaya sahiptir.
İZLANDA TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ
Zorlu karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yöneteceği açıklandı. Marciniak'ın yardımcıları Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak da Tomasz Musia görev yapacak. Marciniak, A Milli Takım'ın yine 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2017 tarihinde oynadığı İzlanda maçını yönetmiş, İzlanda'da deplasmanda 3-0'lık galibiyet elde etmişti.
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