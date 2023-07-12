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        İzlanda'daki Fagradalsfjall Yanardağı 11 ay sonra harekete geçti: Yetkililer uyardı!

        İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e 30 kilometre uzaklıktaki Fagradalsfjall Yanardağı 11 ay sonra tekrar patlamaya başladı. Yetkililer, yanardağın patlamasını izleyenleri uzak durmaları konusunda uyardı

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 07:58
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          İzlanda'da sismik faaliyetin artmasıyla ülkenin güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti.

           

           

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          Fagradalsfjall Yanardağı, 11 ay aradan sonra tekrar patlamaya başladı.

           

           

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          İzlanda Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "Patlama küçük çaplı ve yanardağ henüz atmosfere duman salmadı. Yanardağın eteklerindeki çatlaklardan akan lav 200 metrelik bir pınar oluşturuyor." denildi.

           

           

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          Yetkililer, "yüksek seviyeli tehlikeli volkanik gazların" solunması riskine karşın yanardağ ve çevresinde doğa yürüyüşü yapılmamasını tavsiye etti.

           

           

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          Patlamanın hava trafiğini olumsuz etkilemediği bildirildi.

           

           

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          Litli-Hrutur dağlarının yakınındaki bir vadide yer alan yanardağ, başkent Reykjavik'ten 30 kilometre uzaklıkta, uluslararası uçuşların yapıldığı Keflavik Havalimanı'nın çevresinde bulunuyor.

           

           

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          Fagradalsfjall Yanardağı, son iki sene içerisinde iki kez patlamasına rağmen maddi zarara veya uçuşların iptaline sebep olmadı.

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