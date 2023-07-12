İzlanda'daki Fagradalsfjall Yanardağı 11 ay sonra harekete geçti: Yetkililer uyardı!
İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e 30 kilometre uzaklıktaki Fagradalsfjall Yanardağı 11 ay sonra tekrar patlamaya başladı. Yetkililer, yanardağın patlamasını izleyenleri uzak durmaları konusunda uyardı
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İzlanda'da sismik faaliyetin artmasıyla ülkenin güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti.
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Fagradalsfjall Yanardağı, 11 ay aradan sonra tekrar patlamaya başladı.
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İzlanda Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "Patlama küçük çaplı ve yanardağ henüz atmosfere duman salmadı. Yanardağın eteklerindeki çatlaklardan akan lav 200 metrelik bir pınar oluşturuyor." denildi.
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Yetkililer, "yüksek seviyeli tehlikeli volkanik gazların" solunması riskine karşın yanardağ ve çevresinde doğa yürüyüşü yapılmamasını tavsiye etti.
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Patlamanın hava trafiğini olumsuz etkilemediği bildirildi.
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Litli-Hrutur dağlarının yakınındaki bir vadide yer alan yanardağ, başkent Reykjavik'ten 30 kilometre uzaklıkta, uluslararası uçuşların yapıldığı Keflavik Havalimanı'nın çevresinde bulunuyor.
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Fagradalsfjall Yanardağı, son iki sene içerisinde iki kez patlamasına rağmen maddi zarara veya uçuşların iptaline sebep olmadı.
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